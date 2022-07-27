韓國刑偵懸疑劇《模範刑警》由孫賢周、張勝祖主演，寫實記錄警察世界的幕後真相，2020年在韓首播後蟬聯5週收視冠軍，鮮明的角色設定及不斷反轉的劇情獲得好口碑，暌違2年終於要在本月底推出第2季，為滿足喜愛此系列作品的觀眾們，八大綜合台將先播出第一季，讓未看過的觀眾能輕鬆追劇、銜接劇情，也提供給看過的觀眾再次重溫當時的感觀震撼。

《模範刑警》講述殺害女大生的兇手在犯案後不久被繩之以法，在歷經韓國法庭的審理之後，也將他判處死刑，然而就在要執行死刑的前一刻，孫賢周、張勝祖卻驚覺有可能抓錯兇手。張勝祖曾在《男朋友》裡飾演宋慧喬的深情前夫，這次扮演重案組精英刑警，某次拍攝時不小心被椅子削到頭當場血流不止，敬業的他當時自責表示不應該受傷，甚至第一時間請化妝師用遮瑕膏遮住傷口，張勝祖說：「受傷了會很麻煩，雖然用遮瑕膏遮住傷口，會導致頭部看起來有點發光，但我就想說用頭髮蓋住就好。」

張勝祖形容：「拍攝《模範刑警》的4個月期間，很像過了一個職場生活。」逗趣分享戲中坐在隔壁的同事椅背上總會掛著毛巾，也代表那位警員的角色設定就是很會流汗，笑著自曝：「其實我也是很會流汗的人。」直到最後一個拍攝日，張勝祖再次走入戲中的警局辦公室場景時，也不捨的表示「相當可惜！」《模範刑警》今（27日）晚9點，每週一至週五晚間9點播出。《模範刑警2》則將在本周日（31日）起，每周日、一在愛奇藝台灣站、LINE TV跟播韓國。