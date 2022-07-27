櫃買中心27日指出，永續發展債券申請發行案件持續熱絡，為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案2.0」及「資本市場藍圖」，今年櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務。

今年截至7月27日已有24檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計新台幣742.7億元，而流通在外發行檔數為109檔，發行餘額為新台幣3,355.66億元。另今年到7月27日，有8家發行人永續發展債券已取得資格認可尚未掛牌，後續將陸續上櫃掛牌。

綠色債券方面，截至7月27日，國內綠色債券流通在外共82檔，發行餘額達新台幣2,453.26億元；今年截至7月27日，已發行16檔，發行總金額553.64億元，包括台積電公司發行新台幣254億元（7檔）、德意志銀行發行4.6億美元、法國巴黎銀行台北分行發行新台幣22億元（2檔）、世界先進公司發行10億元、永豐銀行發行20億元、北富銀發行10億元、台電發行32億元、瑞士信貸倫敦分行發行0.15億美元及玉山銀行發行73億元。

另有德意志銀行及東方匯理銀行台北分行分別於3月15日及4月28日取得綠色債券資格認可。