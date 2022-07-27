林志穎、坤達、鳳小岳代言《天龍八部2》 手遊。（艾玩天地提供）

林志穎、坤達、鳳小岳一見如故秒創天龍兄弟會群組。（艾玩天地提供）

林志穎、坤達、鳳小岳代言《天龍八部2》 手遊。（艾玩天地提供）

林志穎為代言手遊再度扮演段譽。（艾玩天地提供）

鳳小岳代言《天龍八部2》 手遊飾演喬峰。（艾玩天地提供）

坤達代言《天龍八部2》 手遊飾演虛竹。（艾玩天地提供）

林志穎、坤達、鳳小岳首度同台代言《天龍八部2》手遊，分別飾演段譽、虛竹、喬峰三位經典角色，27日首度釋出精彩武俠廣告形象影片，在廣告中穿越古今，從現代日常生活走進經典武俠世界，化身金庸筆下的傳奇英雄，大展兄弟情誼！林志穎日前發生自撞、火燒車意外事件，坤達及鳳小岳也透過林志穎經紀人表達關切之意，希望林志穎早日康復，回到拍攝時笑容滿面、充滿活力的小旋風模樣，快點回歸螢光幕前。

5月底廣告拍攝時，林志穎、坤達、鳳小岳也展現好默契，將金庸小說中的兄弟互挺、共同作戰的情誼表露無遺；雖然是第一次見面，卻像相識已久，絕佳互動及敬業態度也讓拍攝進度提前完成！當時林志穎在片場和坤達、鳳小岳暢聊愛貓，現場笑聲連連，親切形象也讓工作人員大讚；林志穎更展現敬業精神，雖然有著豐富戲劇拍攝經驗，也在20年前扮演過段譽，這次仍下足功夫，並在現場充當起武術指導，傳授武俠片的經驗以及吊鋼絲的訣竅，坤達及鳳小岳都表示受益良多。

此次扮演和尚虛竹的坤達，髮型也備受關注，出道至今一直幾乎都是瀏海造型亮相的坤達笑說當初知道要扮演虛竹這個角色時趕快先問：「需要剃光頭嗎？」，表示雖然很喜歡金庸的作品，但是如果要剃光頭可能還是會猶豫一下！當天在拍攝現場更看到造型師用聖誕樹的裝飾球改造成他身上佩戴的佛珠，本來很擔心自己的裝扮，但看到成品後非常滿意，更開玩笑的問現場工作人員：「有看過那麼帥的和尚嗎？」，引發現場一陣爆笑！

當時在廣告拍攝現場三人笑說，因為是第一次合作，本來預期展現兄弟情的畫面可能會拍很久，沒想到默契很好，只拍5次就搞定，而且5個鏡頭都可以用，讓大家提早收工！導演忍不住開玩笑說：「你們應該私底下偷偷培養感情很久了吧！」但實際上3人拍攝前都沒有真正碰面過，在拍攝現場卻很自然熱絡，有種一見如故的感覺，讓他們拍完廣告後就秒創了一個群組「天龍兄弟會」。

除形象廣告影片外，今日也首度公開廣告拍攝花絮影片，當問到坤達及鳳小岳是否有看過小志哥20年前扮演的段譽時，鳳小岳更是脫口而出：「那時候我還小。」加碼透露自己讀幼稚園時，曾向林志穎「討抱」失敗，讓現場工作人員都被逗笑，林志穎笑回：「現在抱也來得及啦！」同樣有養貓的坤達與林志穎更在拍攝空檔大聊養貓經，讓曾經養過貓的鳳小岳也忍不住加入，林志穎提到他們家的橘貓都是吃Buffet，但總是吃不胖很苦惱，坤達透露他家貓咪最近變胖，更在現場揪兩位代言人：「收工要來我家看貓咪嗎？」被經紀人笑說這樣會被誤會是渣男！

飾演大哥喬峰的鳳小岳則是在快問快答競賽的環節展現反差萌，被現場工作人員戲稱反應慢半拍，在競賽中獲得最後一名，被懲罰秀出相簿中的最後一張照片，沒想到竟是3人的古裝合影，他解釋因為對這次古裝扮相很滿意，坤達跟鳳小岳笑說要一起出演古裝劇，興奮地對廠商喊話要挑戰古裝劇，演過多次古裝劇的林志穎則是急忙喊：「我看你們演就好！」，馬上引發現場工作人員一陣爆笑！影片最後坤達也帥氣地喊出：「不服來戰，要打去空中打」，邀請粉絲一起化身空戰武俠高手，跟他一較高下！

林志穎、坤達、鳳小岳透露私底下會透過打遊戲紓壓，林志穎提到他私底下很愛看漫畫跟玩手遊，也帶著兒子一起，曾經扮演過段譽的他實際體驗這次手遊裡段譽這個角色後，驚呼遊戲內的技能及設計、畫面等，都近乎百分百的貼近原著，讓他大喊不可思議，呼籲：「金庸迷一定要試試看」！

鳳小岳則表示他平常興趣很多元，看書、外出運動、氣功、玩遊戲等都是他平常會紓壓的管道，當了爸爸之後雖然要陪伴小孩成長，他還是每天都會抽出一點時間給自己來放鬆，很興奮這次的手遊把他看小說跟玩遊戲的兩個興趣結合在一起了！

坤達說他平常最愛做的兩件事情就是運動跟玩遊戲，但不論是玩手遊或是打電動，都很克制，時間差不多就自動結束，「不敢造次，怕冷落老婆。」近期也因為他跟老婆柯佳嬿都工作滿檔，因此除了工作外，希望把時間都留給老婆，但因這次代言《天龍八部2》手遊實在太吸引人，坤達笑說真的是忍不住了，這次會邀老婆一起玩！