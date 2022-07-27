有意訪日的國民黨主席朱立倫今在立委蔣萬安陪同下，會見日本自民黨眾議員鈴木馨祐、日台交流協會副代表橫地晃等人，表示民黨將在既有良好基礎上，與日本政府持續深化台日友好實質合作關係，攜手促進印太區域和平、穩定與繁榮。

蔣萬安表示，鈴木馨祐曾任局長的自民黨青年局與救國團的緣分從他祖父、故總統蔣經國時代就開始，彼此有著深厚情誼。也提到自己現正競選台北市長，希望未來台北市與東京等日本各大城市有更緊密交流往來。

與鈴木馨祐是舊識的蔣萬安也說，希望選後能有機會兌現過去與鈴木相約一同滑雪約定。

朱立倫說，中華民國與日本在各方面的合作十分密切，共享民主、自由、人權、法治等核心價值，國民情誼深厚友好；維持台海和平與穩定早是兩國政府與人民共識，相信在雙邊關係既有深厚基礎上，定能持續推動台日邦誼。

朱立倫也提到，國民黨不論執政或在野，都高度重視與日本情誼，並期盼雙方維持長期緊密交流合作，共享自由民主價值；國民黨戰略上與日、美都保持密切合作，雖戰略思維與作法和執政的民進黨不同，但都是為了保衛台灣、為台灣好。

國民黨海外部主任則提到，國民黨在日本有許多支部，像有126年歷史橫濱支部就是黨總理孫中山親自創建，國民黨與日本關係相當具歷史淵源。

朱立倫臉書也提到，鈴木馨祐一行人昨天遇到萬安演習，今天就遇到蔣萬安。