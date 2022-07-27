無印良品台東門市今開幕，結合在地食材推台東門市限定商品。（蔡旻妤攝）

無印良品台東門市今開幕，結合在地食材推台東門市限定商品。（蔡旻妤攝）

無印良品台東門市今開幕，結合在地食材推台東門市限定商品。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴與無印良品總經理吉田明裕27日出席台東首家無印良品剪綵開幕。無印良品與在地食材結合推出洛神花蜜餞義式冰淇淋、洛神花及晚崙西亞橙啤酒等台東限定販售商品，也呼應慢經濟，邀請台東慢食節在地商家進駐。饒慶鈴說，這是全台唯一1家3層樓的無印良品，也是全台第3大門市，縣府未來持續招商吸引大型品牌進駐台東。

饒慶鈴致詞時表示，「歡迎大家多多來逛」，無印良品向來秉持簡約及永續理念，與台東近年推動的「慢經濟」發展不謀而合，很開心看到台東門市擁有許多獨家設計，不僅是東部首次推出「良品市場」，更是全台唯一推出週末限定慢食餐車的門市。

東台灣最大的全聯旗艦店在今年1月開幕，負責建築物整體規劃的就是無印良品。饒慶鈴感謝無印良品看見在台東推出許多「全台唯一」，先是將全台首輛小車開進鄉鎮，今日開幕的門市除了販售台東特色物產及選品，更是無印良品第1次結合台東慢食節，週末推出限定市集慢食餐車，讓民眾品嘗各地慢食店家的美味，也是全台第1間使用自助收銀服務、及唯一1間可以看海的門市。

縣府表示，在活用閒置土地的政策下，全聯中山店作為台東首間大型的複合式旗艦店，3至5樓的無印良品售有衣服、生活用品、食品及家具等，並推出使用台東原產晚崙西亞及洛神等台東門市限定販售的產品。賣場面積600坪，除了擁有東部唯一的「良品市場」，另有「木育廣場」提供親子購物時的友善休憩空間、東部限定的「補水站」服務等，使購物體驗更優質完善。