近5年來中國的政治外交環境面臨空前巨變，中共黨史研究室前副主任章百家表示，面對當前中美角力格局，中國策略應是纏鬥，並爭取可能的合作，防止全面脫鉤。面對當前各種挑戰，中國既要做好自身事，頂住壓力、適度反應，也要擺脫歷史悲情主義，避免自負民族主義，不卑不亢地與世界各國交往。

章百家近日在「中美聚焦」網站上撰文指出，美國採取各種手段對中國施壓；但要看到，中美博弈雙方的目標並不在同一層次上，美國要維護其霸權，中國要維護的是自身發展權。這使雙方關係仍有一定的迴旋餘地，而不是非要拼個你死我活。

章百家表明，這次美國對華政策的調整已醞釀十年，絕不會輕易改變。中美博弈將是長期的，中國必須有充分準備。中方的策略應是纏鬥，並爭取可能的合作，以防止全面脫鉤。在高科技領域，競爭已勢在必行。中美博弈的結果將取決於兩國各自的國內發展和爭取其他各方的能力。