台中市一名女網友表示，自己是25年骨灰級會員，昨日在北屯店購買草莓蛋糕，返家發現有半數的草莓已發霉，她氣得再度折返賣場，要求下架所有的草莓蛋糕，她氣憤地說，近一年多次到好市多退貨，都是因為食品安全問題，「這次草莓蛋糕發霉是壓死駱駝的最後一根稻草，我考慮要停卡了。」貼文一出，不少網友也說「品質變差很有感」。

原PO昨（26）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨日傍晚騎車經過好市多，突然想起女兒想吃好市多的草莓蛋糕，她進入賣場購買，順便採買生活所需品。返家後女兒打開才吃了幾口，發現蛋糕上有一半的草莓已發霉，原PO氣得又折返賣場，要求店員全數下架，她暴氣說「如果不是我女兒眼尖發現，不小心吃下肚怎麼辦？」

原PO表示，自己是25年骨灰級忠實顧客，從好市多一進台灣就一路支持到現在，同時也是理性的消費者，在網路、新聞看到其他人，用各種理由退貨，她都嗤之以鼻。但最近一年她對好市多漸漸失去信心，買過發霉的果乾、壽司底部含水、冷凍提拉米蘇中夾雜頭髮，水果的不良率也比以前高，還有被好市多通知糖果內含有玻璃，要全數回收的經驗。

原PO說，好市多退貨部向她表示這個問題很嚴重，會請麵包部的主管打電話關切，但麵包部主管在電話中沒有說一句道歉，她說自己也不在意，只求賣場趕快下架，別讓更多的人吃到問題商品。

最後原PO表示，她理解食物本來就有賞味期，但食品安全多次出包，不慎吃下肚還要擔心會不會造成身體負擔，品管不佳的狀態下，每年還須繳納3000多元的黑卡會員費，直言「這次草莓蛋糕發霉是壓死駱駝的最後一根稻草，我不忍了，想提醒大家好市多不是神話，買東西、吃東西千萬看清楚，好市多把關不夠嚴格，讓人失去安全感了，我真的考慮要停卡了。」

貼文曝光，吸引萬人按讚、討論，「其實好市多的生鮮都要很小心，我都是再三檢查才敢買」、「我也不買蔬果跟麵包，怕中獎」、「好市多的品質越來越爛，我已經停卡了」、「好市多好一陣子食品一直有問題，看不出哪裡有改善」、「品質變差很有感」。

對此，好市多表示，由於近日天氣炎熱，提醒消費者冷藏商品離開賣場回家途中，要注意保持低溫並儘早食用完畢。同時也請賣場檢查現場排面販售的草莓蛋糕，品質皆為正常。