國道3號彰化系統，近午時分發生4車連環追撞。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號彰化系統，近午時分發生4車連環追撞。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號彰化系統，近午時分發生4車連環追撞。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國3彰化系統4車連環大追撞 轎車變逆向車頭全毀、全線封閉

國道3號彰化系統，近午時分發生4車連環追撞，貨櫃車、拖板車、小貨車和白色轎車，追撞成一團，白色轎車在強烈力衝擊下，偏離車道，180度大迴旋，車頭撞毀成爛鐵，全線封閉。

國道3號196.8公里處，發生嚴重的連環追撞事故，車流疑似未保持安全距離，如打保齡球般的接連撞擊，國道七隊緊急趕赴現場處理中，拖吊車也都上陣，車流已回堵5、6公里，目前全線封閉中，整起事故的肇事原因和責任歸屬還在調查中。