國民黨基隆市長參選人謝國樑27日表示，經過一年多協調與討論，美國喬治亞州理工學院，將於明年來台設立產學中心，且地點就落腳基隆市。謝國樑指出，台灣是該校第一批海外產學中心據點，希望能為基隆培育更多人才、創造在地就業。

謝國樑日前赴美進行一系列參訪行程，他的第三站到了亞特蘭大市的喬治亞理工學院，進行一連五場的學術交流。他表示，亞特蘭大是全美第三大企業總部設置的城市，這次拜訪的「喬治亞理工學院」（Georgia Tech）則是美國理工學院中，和「麻省理工學院」、「加州理工學院」並稱全美三大理工學院。

謝國樑表示，他在喬治亞理工學院，分別與喬治亞理工學院國際事務副校長Dr. Bernard Kippelen等多人進行多場對談。過程中，針對該校最負盛名的「物流及供應鏈管理」未來能如何應用於基隆這座海港城市，讓基隆能依獨有的港口條件，來深化相關產業之發展。

謝國樑透露，非常感謝好友詹斯敦（喬治亞理工學院國際事務部亞太區執行總裁）的介紹，從一年多前即開始積極爭取，也不斷從中協調、討論，並於此次出訪真正和負責Atrium的主要學者們深度對談，進而確認下來。

至於即將落腳在基隆的產學中心，將引進「網路安全」與「物流及供應鏈管理」兩門課程，這除了是喬治亞理工學院的最強科系，也是全美排名前兩名的頂尖科系。

謝國樑興奮地表示，相信有喬治亞理工學院的台灣產學中心進駐基隆，不僅更能有效吸引更多企業、增加在地就業，也讓基隆的人才培育、學術水平、國際能見度更邁進一大步，讓我們一代接一代，一起努力前行，一起讓基隆更好！