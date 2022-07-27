櫃買中心27日表示，截至7月27日，國內可持續發展債券流通在外共18檔，發行餘額達新台幣721.43億元。

今年截至7月27日，已發行6檔可持續發展債券，發行總金額合計為新台幣151.06億元，包括兆豐銀行發行新台幣15億元、高盛金融公司發行1億美元、中華電信發行新台幣35億元、元大銀行發行新台幣20億元、法國興業銀行發行澳幣2.47億元（2檔），另有渣打銀行、合庫銀行及土地銀行分別於6月17日、7月1日及7月22日取得可持續發展債券資格認可。