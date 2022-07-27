台泥(1101)企業團所屬台泥儲能今(27)日啟用位於台北大直的NOHA.TCC樂群新世代充電站。樂群站也成為經濟部與台電六月推動電動車專屬費率後，第一個合格申請使用的充電站，電動車專屬費率尖離峰電價差距四倍，藉此分流用電，希望減輕電網在用電高峰期的負荷。

台泥企業團張安平董事長表示，綠色能源的創造是困難的，最容易開始是節省能源，節省能源其中一部分，就是把晚上多出來的電力儲存起來，在白天熱的時候放電，同時需要的時候還可以將儲能系統裡面的電力饋回電網穩定電網頻率，這對電網穩定性是有幫助的。台泥投入DC to DC充電站跟市場上其他AC to AC充電站，兩個價格差別是以倍數來計算。

今年暑假全世界爆熱，張安平說，溫室氣體會造成地球暖化，地球暖化會造成人類文明的傷害，我們投入相當大的精力在減少碳排放，盡可能增加能源的效率；我們每個人不要只成為地球的居民，我們要成為Earth Helper，才能幫地球繼續往前。

台泥指出，樂群站是六都中首個結合太陽能光電、搭配儲能系統的DC-DC充電站，為全台最低碳的電動車充電站，也啟動全台第一個可事先透過LINE預約充電的服務；同時也是國內第一個適用政府電動車專屬費率的充電站。

在樂群充電站場域，台泥儲能規劃145kW的電池儲能系統與能源管理系統，並使用自家能元科技的高階三元鋰電池，有了儲能設備的緩衝，離峰時間儲電、尖峰時段放電，削峰填谷，不僅能優化充電站電力使用並節省電費，也提高電力系統效率，減少台電電網負擔。

在全球RE100氣候倡議下(企業承諾用電100%使用再生能源)，預料將帶動台灣工業綠電及儲能的龐大需求。台灣長期來看就是缺電、缺綠電！政府對於台灣能源轉型，再生能源規劃，到2025年需求為27GW，台泥認為要讓綠電能夠被充分有效運用，相對應的儲能需求比例須達到綠電的20%，也就是2025年全台至少需要5GW的儲能。依照台泥規劃，預計到2023年底台泥本身就有528.7MWh電池安裝容量；台泥的再生能源到明年底，也有164.64MW的建置容量，預計到2025年將建置超過500MW。且涵蓋光電、風電、地熱等多元能源類型。