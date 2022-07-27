兩廳院2022年親子計畫走出劇場，前進遠雄建築文化館舉辦「螃蟹過馬路」親子戲劇工作坊，透過角色扮演同理他人困境，理解生命的差異與獨特性，並體會多元與共融的核心精神。

兩廳院今天發布新聞稿表示，兩廳院推廣藝術教育多年，近年來響應聯合國永續發展目標（SDGs），推動多元共融，打造永續場館。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，相信透過表演藝術的魅力，可以讓大小朋友以開闊視角擁抱多元世界。

兩廳院2022年親子計畫在場館內包含「一直打開的玩劇實驗場」創作計畫，由專業成人演員演出孩子們劇本創作；「禮物」親子工作坊透過遊戲讓親子參與，同理他人；「100種不一樣」親子展覽結合兩廳院表演藝術圖書館館藏，透過專業策展，引導孩子理解多元文化。

走出場館，則以「螃蟹過馬路」親子戲劇工作坊邀請民眾參與。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，基金會長期關注學童教育及永續議題，今年首度支持國家兩廳院親子計畫，共同倡議尊重、了解並欣賞不同族群文化差異，讓孩子學習獨立思考的藝術。

兩廳院親子計畫中的「100種不一樣」展覽，即日起至8月31日持續在兩廳院表演藝術圖書館免費參觀，歡迎親子民眾參與。（編輯：張芷瑄）1110727