繼「大同電鍋icash2.0」及「大同寶寶icash2.0」立體電子票證，大同（2371）攜手愛金卡公司又一力作，推出台灣人心中好用、耐操、降火氣的綠色仿真「大同復古電扇icash 2.0」。本尊大同14吋變頻元祖電扇與USB元祖小電扇搭配「大同復古電扇icash 2.0」也規劃推出套組預購方案。

大同元祖電風扇於1949年推出，每天產量僅有30台，當時一台電扇價值一兩黃金，在台灣家電市場只有舶來品的年代裡，大同元祖扇是台灣第一台國產手工自製的家電，也是台灣早期的時尚嫁妝，家庭現代化的代表，而今亦是文藝青年、個性小店的最愛。時至今日，大同元祖電扇的手工製作工藝及鐵製機身與扇葉依然保存，成為當今最具傳統的特色家電，風量大而清涼。

「大同復古電風扇icash2.0」外觀依元祖風扇本體等比例縮小，還原元祖電風扇金屬實在的質感，不禁令人想起童年時阿嬤家的懷舊時光，而開關部分亦費盡巧思，不但控制桿能手動左右橫移，也特別加入分段控制觸感，重現元祖電風扇的真實操作手感。最讓人驚豔的是，「大同復古電風扇icash2.0」於消費感應時，扇葉也會同時啟動旋轉，真品還原百分百仿真。

首波「大同復古電風扇icash2.0」販售將於2022／8／2 11：00am於OPEN POINT APP開放預購，搭配「大同14吋DC變頻元祖電扇(綠色)」及「大同USB元祖小電扇(綠色)」套組預購，讓粉絲一次買齊；而「大同復古電風扇icash2.0」單獨販售時間，將於2022／8／9起於7-ELEVEN門市及2022／8／10於網購平台販售。