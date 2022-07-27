中國黃金協會27日公布，大陸2022年上半年黃金產量約174.69噸，年增14.36％。上半年大陸產金重鎮山東省黃金生產企業復產復工效果顯著，礦產金產量大幅回升1.24倍。黃金主產區復產，帶動大陸黃金產量大增。

香港信報報導，上半年大陸黃金消費量476.82噸，年減12.84％。其中，黃金首飾320.73噸，年減7.98％。金條及金幣112.44噸，年減25.59％。工業及其他用金43.65噸，年減7.89％。

中國黃金協會指出，上半年受境內疫情擴散衝擊影響，以及2021年同期形成的高基數，黃金首飾消費量出現明顯下滑。國際環境複雜多變、金價大幅波動繼續支撐黃金投資需求，部分大型黃金零售商和商業銀行的金條及金幣銷量仍保持增長，而標準小金條出庫量的下降，拉低金條及金幣整體銷量，但第二季降幅已明顯收窄。6月黃金消費呈現快速恢復趨勢，黃金消費有望保持持續恢復趨勢。