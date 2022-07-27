民眾黨今開記者會指出，市府虎林簡易棒球場工程，投手丘、打擊區承包商根本不會做，最後竟是由學生，扛著磚頭完成，質疑市府是否有在把關。（王惠慧攝）

新竹市棒球場爭議未平，民眾黨今開記者會指出，市府2016年斥1500萬元，施作虎林簡易棒球場工程，當初投手丘、打擊區承包商根本不會做，最後竟是由學生，扛著磚頭完成，質疑市府是否有在把關？

市府教育處說明，虎林簡易棒球場是市府積極爭取閒置土地改建，在最重要的投手丘及本壘板設置過程，市府協請棒委會給予施工廠商專業諮詢、提供意見，由市府與棒委會攜手合作，完工後也成為新竹市社區棒球、基層訓練的重要場地，過去2年累計突破5萬人次使用。

為讓棒球場更貼近、符合球員真實需求，工程單位尋求新竹市棒委會建議，向使用者、專業教練及球員進行諮詢，使成果最貼近選手的需要，並由棒委會教練指導球員進行測試，再依其意見修正，攜手合作完成棒球場設置。

市府也向國防部爭取閒置的新竹市空軍20、22村眷改用地，105興建佔地5.6公頃之虎林棒球場，並進行周邊綠美化工程，完成後由新竹市體育會棒球委員會進行認養，並簽訂認養契約。

市府說明，棒委會於場地完工後依新竹市運動場地認養辦法向體育場申請認養，依認養契約規定，運動場地之水費、電費、環境清潔費應由認養自行負擔，運動場地之設施設備修繕亦同。

學生家長吳先生說，虎林簡易棒球場從整地到完工他都看在眼裡，工程最後的投手丘、打擊區等沒有完成，才發現承包廠商原來不會做這個工程，只能由新竹棒球協會主委帶高中棒球隊教練團和學生，扛著磚頭、看著書本將投手丘和本壘板完成。

葉國文表示，虎林簡易棒球場工程投入千萬預算，但是廠商做到最後竟然是麻煩棒球協會幫忙請高中棒球隊的同學一起弄好的，相當誇張，這樣都能驗收通過，新竹市政府到底有沒有在把關？竟然要學生來幫上千萬的市府公共工程擦屁股。