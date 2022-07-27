由「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）主演的Apple TV＋ 原創科幻影集《末日光明》，故事背景為人類皆為盲人的設定，不僅讓演員能挑戰演技，更展現視覺特效的高超技術，入圍今年第52屆艾美獎「最佳單集特殊視效獎」。最終章第3季完整預告也終於在昨（26日）釋出。

該劇以殘酷而原始、且人類已失去視力數百年的未來為背景，第3季延續第2季結尾，傑森摩莫亞飾演的部落領導「巴霸沃斯」，在擊敗哥哥「伊鐸沃」後選擇離開家人，前往森林獨居。直到一名預言科學家發明了需要視力才能使用的毀滅性「瞄準器」武器為短暫和平帶來重大威脅，巴霸才重返部落為保護家人再次展開戰鬥。

《末日光明》編劇暨執行製作人強納生崔普爾為暢銷小說《愛在頭七天》、《在我離開之前》作者，在建構影集製作團隊時，他也特別邀請到幾位視力障礙工作者加入，不僅能適時提供他們的真實觀點幫助影集更逼真、符合盲人狀況，也為身障者提供良好的工作機會。

影集最終章，《星際異攻隊》毀滅者戴夫巴蒂斯塔、艾美獎視后艾佛烈伍達和《寂寞拍賣師》荷蘭女星希薇亞侯克斯都將加入最後大戰，聽聲辨位、感官爆發，所有演員的「盲演」演技飆戲，將於8月26日在Apple TV＋ 開播。