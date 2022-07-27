魚虎肆虐日月潭已經好幾年，過去還曾發現長達1.2米大的魚虎，有泳渡民眾擔心遭到攻擊，還向縣府陳情。(本報資料照片)

2022年日月潭萬人泳渡活動，今年復辦預計9月4日辦理，往年泳渡期間都會施放萬尾總統魚苗，來維持日月潭的生態平衡，但當地民眾認為，現在日月潭中魚虎橫行，魚苗恐怕只是為魚虎「加菜」，對此縣府表示，施放魚苗的地點與魚虎棲息水域有一定距離，影響不大，今年仍會維持施放。

日月潭萬人泳渡今年因為疫情關係，報名人數創新低，完成繳費的僅約1萬6000人，過去人數都約有2萬左右，實屬罕見，不過當地商家樂觀，盼能吸引遊客進入日月潭，搶攻泳渡商機，而雖然因為疫情泳渡規模縮小，但過去施放魚苗的活動仍照常舉行，以維持生態平衡。

魚虎肆虐日月潭已經好幾年，過去還曾發現長達1.2米大的魚虎，有泳渡民眾擔心遭到攻擊，還向縣府陳情，縣府農業處表示，魚虎並不會主動攻擊人類，但日月潭不少原生魚種會被魚虎攻擊吃下肚，因此過去會抓捕、甚至電魚的方式對付魚虎。

農業處表示，每年6、7月是魚虎的繁殖期，紅色的小魚虎會成群集結成魚球，倚偎在母魚身邊，過去會派員出動圍捕「魚球」，去年7月到10月，短短4個月就撈到超過3萬尾大小魚虎，是去年同期的4.25倍，不過今年到目前為止，都還沒有接獲通報有發現魚球的蹤跡。

而為了維持日月潭生態平衡，每年都會選在萬人泳渡時候，施放萬尾總統魚苗，但當地民眾認為，現在施放魚苗恐怕都只淪為魚虎的盤中飧，恐怕對生態沒有幫助，不過縣府強調，魚苗施放的地點在水社碼頭，與魚虎的棲息水域不同，雖然不排除會有部分魚苗遭魚虎吃下肚，但仍會按照計畫施放，來維護日月潭原生魚種的保育。