亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2022)今(27)日舉行論壇開幕儀式，副總統賴清德透過視訊影片指出，期盼透過促進國際合作，加速生醫產業數位轉型。他說，自已雖然無法親自與會，但期盼透過這次大會，強化亞洲生醫產業發展，促進國際合作，讓臺灣在世界生醫產業中，扮演更積極的角色，進一步提升臺灣對全球健康福祉的貢獻。

賴清德說，台灣民眾這兩年共同努力之下，展現台灣的防疫韌性，也讓國際看見台灣生技產業實力。疫情讓人類改變生活習慣，生技與資通訊(ICT)產業的結合也更為緊密，鼓勵兩者攜手，推動「精準健康」核心戰略產業，加速生醫產業數位轉型。

台灣的智慧科技和醫療量能將繼續促進生醫產業發展。賴清德說，在「生醫產業創新推動方案」的基礎上，計劃將台灣轉型為生技及醫療的研發中心，並持續利用大數據與資料庫整合應用，並結合遠距醫療照護和智慧醫院服務，提升台灣對全球健康福祉的貢獻。

賴清德說，今年大會不但邀請到諾貝爾獎得主山中伸彌教授(Dr. Shinya Yamanaka)，以及國際級生醫、半導體領域的意見領袖演講，為了開拓臺灣多元的國際商機，更新闢與日本、澳洲、印度、立陶宛、英國等國家的線上合作論壇，我相信這場大會絕對精采可期。