香港12人偶像男團MIRROR，2018年由選秀節目《Good Night Show 全民造星》中出道後，各個成員以帥氣外表與堅強的舞台實力受到大批粉絲的喜愛。25日起更一連舉辦多場紅館演唱會，吸引大批粉絲朝聖，不過演唱會才開始2天，就在26日傳出成員Frankie（陳瑞輝）在高台上踩空摔落舞台，令現場尖叫聲不斷。

MIRROR的演唱會可說是波折不斷，在演唱會尚未開始之前，就曾傳出有舞者在彩排時發生意外，但首場演唱會仍在25日照常舉行，而當天成員之一的AK也差點摔下舞台，讓眾人捏把冷汗。沒想到隔（26）日還是傳出意外，當時成員Frankie在舞台上拿著麥克風與粉絲們盡情分享心情，但說著說著就離舞台邊越走越近，加上現場環境昏暗，他一個不注意便踩空，整個人從高台上摔落，嚇壞現場所有粉絲，尖叫聲不斷，而Frankie隨後起身表示：「我沒事，Sorry，我自己跌倒了」，但粉絲們依然相當擔心，紛紛灌爆私訊關心他的傷勢。

演唱會結束後，Frankie隨即在個人IG的限時動態上曬出受傷的照片，表示：「令大家擔心sorry，講得太入神，只是擦傷而已，我福大命大啦！」只見照片中，他的手臂上出現一條長長的紅色傷疤，有些地方甚至瘀青破皮，但經過治療後目前已無礙。Frankie也再度PO文表示：「興奮得很，自己又不小心，大家不用擔心我，我沒事呀，現在又準備上台啦」，希望粉絲們別再為他擔心。