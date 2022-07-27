台中市市長盧秀燕7月20日曾刊出自己的「小腫腿」照，引發大批民眾不捨。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕因跑行程微血管破裂導致腳腫，被醫生「命令」必須好好休息幾天，但她放不下市政隔天馬上又回辦公室上班；今日（27）腿傷再度復發，盧上午緊急回診後向市民致歉，喊話「請給我一點點時間」，並強調這次一定乖乖聽醫生的話、接受完整治療，迅速重回前線打拚。盧也表示，她最放不下的就是近期發生兩起槍擊案，她必會為家屬追正義、討公道。

盧秀燕今日上午11時37分在臉書發文表示，「金歹勢！腿傷又再復發了」，本以為過兩天就可以走動，但走訪行程加上開會久坐，還是造成右腿重新腫脹，兩條腿一粗一細，家人看了都搖頭。原想等周五議會議程結束後再去就診，不料昨深夜因腿部腫脹反覆難眠，決定今日上午回醫就診，得再次向市民請假了。

盧秀燕坦言，醫生曾叮囑要好好休息，但市政牽涉廣大市民，她實在放不下心，才會兩天就坐不住，反而導致腿傷反覆發作。但她這次一定會完整治療，乖乖聽醫生的話，「請給我一點點時間，我很快回到最前線，繼續打拚」。盧強調，市政工作請大家不用憂慮，都順利推動中，她也能透過視訊會議參與市政，不會受到影響。

此外，盧秀燕表示，之前摔傷的行程，剛好是在慰勞衛生局及警察局的防疫前線同仁，今天她雖然在接受診療，也要再度為警察同仁加油。近期發生兩起槍擊案，令市民心生不安，台中好不容易改善的治安，不容重新受到挑戰，她立刻請警方展開「肅槍專案」，擴大臨檢任務，強化治安。今天洗車場的槍擊案已偵破，感謝警方一天內破案；另一案兇嫌，警力也正動員數百警力全面追緝，務必為家屬追正義、討公道。

針對台中治安問題，盧秀燕重申，警察是治安工作的第一線，請市民給他們支持，她身為市長也會做警察的後盾。盧鄭重表示，做不夠好的，她面對檢討，絕不閃躲；做得不錯的，則請將掌聲留給市府同仁、議員與市民，她謝謝大家的關心，他們會為台中，繼續努力。