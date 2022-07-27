美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）上周訪台建議台灣應該實施「男女皆兵」並延長役期，再度引起國內對於兵役制度的討論。前戰爭學院戰略教官栗正傑今天在廣播專訪中指出，台灣幅員就這麼小，光是適齡男性服役就足夠了，不需要女生來當兵；至於役期長短則是很籠統的概念，端看要訓練怎樣的兵種。

栗正傑說，艾斯培雖曾貴為美國國防部長，對全世界或許有一定的瞭解，但是他並不暸解台灣的國情。

針對役期長短，栗正傑表示，這就要看我們要訓練什麼樣的兵跟賦予什麼樣的任務。如果只是要步槍兵的話一、兩個禮拜就夠了，戰車兵可能要三個月，訓練一個飛彈雷達手可能要半年以上。

栗正傑認為，反擊部隊一定要精訓，這部分現在的常備役應該足夠擔當，至於負責海岸第一線守備任務的後備役，只需要會操作輕型武器就夠了，沒有必要恢復到一年的一期，他們最重要的任務還是讓常備部隊保存反擊力量。

栗正傑說，中共的長程火力已經能威脅到關島美軍基地，相信美國也做好了第一島鏈後撤的計畫，站在美國的立場，當然是希望台灣能撐多久是多久。他觀察到，儘管這次的漢光演習設計挖壕溝的科目，但是國防部還是不贊成「城鎮作戰」，因為不管對攻守雙方與老百姓來說，這都會是一場惡夢。