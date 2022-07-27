111年全國中等學校運動會復賽進入尾聲，新竹縣代表隊在擊劍和軟式網球再傳捷報！博愛國中杜羽蕎奪下國女組擊劍個人銳劍銀牌，六家高中李禾昱、廖振廷搭檔拿下高男組軟式網球雙打銀牌，團體部分博愛國中和義民高中分別搶下擊劍團體銳劍國女組銅牌和高男組銅牌，幫助新竹縣代表隊再進帳4面獎牌！

戴秋萍是杜羽蕎的母親兼擊劍教練，她說，女兒從小就學習擊劍，個頭雖小，但優勢在冷靜判斷，常能在交鋒的短暫瞬間找出對手弱點，迅速調整戰術對策，一路過關斬將，被評估有望奪金，可惜在冠軍戰中，太過謹慎反而放不開，穩定度稍差而飲恨。

博愛國中在國女組擊劍團體銳劍由杜羽蕎、江婕羽、張芯慈3人出賽，在爭奪冠亞軍資格賽一路落後，至最後由杜羽蕎出戰，她迅速追回落後的8分，但終場仍以2分落敗，雖無緣爭冠，奪下銅牌，團體表現可圈可點。

戴秋萍說，杜羽蕎的技術層面已沒有太大問題，只要不受傷，持續訓練，加上今年實戰經驗累積，心理素質會更成熟，相信明年全中運回到新竹縣舉辦，博愛國中可望為地主竹縣拿下個人和團體銳劍兩面金牌。

六家高中李禾昱、廖振廷拿到軟網雙打銀牌，教練趙士城表示，2位選手都從國小就開始練軟式網球，目前高一的李禾昱成績穩定，高三的廖振廷是最後一次參加全中運，2人搭檔的時間不長，默契上有進步空間，但李禾昱手感好，在後排擊球常能創造機會，讓前排的廖振廷攻擊，在爭冠戰中2人皆無得失心，雖然無緣金牌，仍非常享受比賽過程。