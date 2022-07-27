全台公車業者受疫情影響慘兮兮，繼台北市公車業者向台北市府提出運價調整申請後，新北市公共汽車客運商業同業公會也在本周向新北市交通局提出運價調整申請，據悉調整幅度落在40％左右，希望從目前運價19元調高到26到27元，以新北市運量計算每調整1元會至少增2到3億元預算，最多恐增加24億元預算。

台北客運總經理李建文表示，市府推動5元走透透業者都相當支持，但這屬於振興方案，只有眼前兩個月，調整運價才是真正能夠治本的關鍵，目前調整案已經送出，希望盡快能實施新運價，否則一定會有業者倒閉，整個影響公車系統運作。

據了解，新北市公車運價19元，送交通局的案子調幅落在40％左右，運價可能會提高到26、27元。

新北市交通局長鍾鳴時表示，目前確實已經收到業者提出申請，除了市府人員也會邀請專家學者與會討論，根據這幾年的數據討論，有包括燃料等18項成本去考量討論，有結果會再公布。

新北調幅狀況，鍾鳴時表示，雙北環境與營運成本不同，調整幅度歷年來都不會一樣，但裡面會有些策略性項目會一致，會再和北市討論與商量。

運價調整是否會影響票價，鍾鳴時強調，目前新北工作仍是以穩定運量為主要工作，票價不會是優先考量，如何讓客運業者運量回穩很重要，如果運價與票價差很多，政府補貼也是補貼給民眾，不是給公車業者。