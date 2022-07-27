高雄謝姓女玩家將吳姓玩家的「新熱血江湖」遊戲攻略，在未取得吳姓玩家的同意下，擅自散布到LINE群組與巴哈姆特網站上，供其他遊戲玩家瀏覽使用，吳姓玩家透過其他玩家得知此事，氣得告上法庭。而著作權法為告訴乃論罪，雙方後來取得和解，撤銷告訴。

2020年3月謝女看到吳男將自製的「新熱血江湖」遊戲攻略刊登在LINE「新熱血江湖」群組相簿內，在未經吳男的同意下，謝女擅自將此攻略下載、重製後上傳在LINE群組「新熱血江湖交流群」、巴哈姆特網站網頁上供人瀏覽。

吳男在其他玩家截圖傳給他後，才得知此事，並報警處理，警方循線找到謝女。檢察官認為謝女犯《著作權》法第91條第1項及同法第92條擅自以公開傳輸之方法侵害他人之著作財產權之罪嫌。

謝女遭到起訴後才發現事情嚴重性，並與吳男於2022年6月達成和解，因著作權罪屬告訴乃論罪，只要雙方於第1審辯論終結前，可以撤回告訴，告訴經撤回者，法院不受理之判決，達成和解後吳男撤告。