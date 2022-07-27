《天堂2M》今日更新「壺精融合系統」。壺精融合系統是將多餘的壺精卡片支援技能轉移至其他壺精，使一個壺精能同時使用兩種支援技能的系統。

持有支援技能的所有壺精皆能進行融合，根據融合的壺精等級，賦予的技能欄位數量也不一樣。

可從英雄等級以上的壺精進行融合，作為材料使用的壺精的等級，根據融合對象的壺精等級而有所不同；若為神話等級壺精，可嘗試傳說～神話等級的壺精材料，融合成功時，將會新增材料的支援技能和紅利能力值。而融合效果將會在召喚該壺精時套用。

《天堂2M》壺精融合範例

《天堂2M》今日也推出多項活動：

【融合的力量】：7/27維護後～8/3維護前，活動期間將開啟「融合的力量」每日培育優惠，透過登入出勤每天可獲得「融合壺精箱（活動）」，還能透過額外優惠獲得「壺精獲取券（11次）（活動）、上級壺精獲取券（11次）（活動）、高級壺精獲取券（6次）（活動）、恩寵聖物（活動）、搜魂石（11次）（活動）、覺醒粉末（刻印）、殷海薩神諭之書箱（活動）」等豐富獎勵。

此外，活動期間內每天上午09:00～12:00可透過郵件領取獎勵道具，包含「殷海薩恩寵*1500、黎明寺院時間充能石（活動）、壺精獲取券（6次）（活動）、魔精石（刻印）*100」。

【融合的力量】

【黎明時光】：7/27維護後～8/10維護前，活動期間內，在黎明寺院副本狩獵時，將隨機掉落「黎明箱（活動）」，開啟「黎明箱（活動）」後，可獲得神諭信物。

【黎明時光】

【仲夏狂暴BOSS第2週：傲慢之塔】：7/27維護後～8/3維護前，活動期間內傲慢之塔狂暴化BOSS出現機率大提升。

【仲夏狂暴】

【討伐！薩雷奇】：7/27維護後～8/10維護前，活動期間內，參與擊退於魔劍薩雷奇出現的布萊諾的怪獸、布萊諾的聖女時，將可獲得2倍經驗值與金幣；狩獵後將掉落「薩雷奇討伐袋（活動）」，可獲得神諭信物。

【 討伐！薩雷奇】

【古代之島 第4季】：7/27維護後～8/10維護前，活動期間内，可透過古代之島NPC巴納明購買70～75級活動神諭之書，包含「格蘭肯稀有神諭之書（活動）」以及「古代之島神諭之書（活動）」。

【古代之島 第4季】

【500 Days Party!前夜祭】：7/29（五）～7/31（日）每天晚上21:00～23:59 可透過郵件領取500日慶典前夜祭特別獎勵。

【500 Days Party!前夜祭】

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。