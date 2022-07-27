美國零售商沃爾瑪下修獲利預測，引發經濟衰退疑慮，美股26日收低，在權值股台積電拉尾帶動下，台股今日開低走高，終場上漲114.81點收14921.59點。

費半指數下殺逾1.6%，影響所及，台積電ADR跌2.11%、聯電ADR重挫5.46%。台股現貨部分，台積電開低走高，終場上漲7元來到502元，聯電漲逾2%收39.45元；貨櫃三雄走勢強勁，漲幅均超過1.5%

值得注意的是，牛仔褲生產大廠紡織企業如興遭逢重大財務困難，自今日將被打入「全額交割股」，股價昨日殺至跌停後，再吞一根跌停，截至收盤排隊委賣張數高達3.79萬張。

道瓊工業指數下挫228.50點或0.71%，收31761.54點。標準普爾指數下滑45.79點或1.15%，收3921.05點。那斯達克指數重挫220.10點或1.87%，收11562.57點。費城半導體指數大跌46.076點或1.63%，收2778.958點。