確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天27日新增新冠肺炎本土確診750例，其中男性356人、女性394人，年齡分布1歲以下至96歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例9萬489人，人口占比確診率達16.9％。

衛生局長張蕊仙表示，全縣6個月到5歲幼兒莫德納已從7月23日開始提供接種，目前該年齡層接種率4.7％低於全國平均6.3％，自新冠肺炎Omicron病毒株入侵後，兒童確診個案數大幅度增加，苗栗7月13日以來兒童確診人數占確診人口14％以上，其中7月25日達22.6％，今日則為17.73％，比例居高不下。

她說，專家推估BA.5變異株將可能帶來另一波疫情，面對接下來可能進入社區的Omicron BA.4與BA.5，最好的做法是讓幼童接種疫苗，增加保護力。嬰幼兒新冠疫苗不需與常規預防針區隔，因此建議家長可讓嬰幼兒同步施打，以降低感染與急重症的機率。

張蕊仙指出，苗栗縣各衛生所在每周開設常規疫苗施打時段皆有提供幼兒莫德納接種服務，部分合約醫療院所亦有加開夜間及假日時段，請家長可多加利用。

縣長徐耀昌也叮嚀鄉親面對疫情，請持續落實防疫作為，隨時做好個人健康管理，勤洗手、戴口罩、生病不外出，以維護大家的健康。如果有類似呼吸道症狀，或有感染疑慮，早期篩檢、早期治療，輕重症分流，以保護自身及社區健康。