民進黨基隆市長參選人蔡適應表示，基隆市有超過1千位的早療兒，但僅有7間醫療院所提供相關服務，他因此特別前往礦工醫院的早療中心了解環境，並承諾若未來有機會擔任市長，將積極爭取補助，減輕家長負擔。

蔡適應在臉書表示，台灣每天有一定比例的小朋友出生後有遲緩、需要被照顧的狀況，被稱為早療兒，而據統計，基隆目前就有1千多位早療兒，但僅有7間醫療院所提供相關服務，且部分早療中心可能還沒有開設夜間服務，讓許多上班族家長只能往外縣市求助。

蔡適應指出，若他有機會擔任基隆市市長，會針對一些較特殊的議題去關心，尤其是醫療這部分，他建議可以研議交通津貼補助相關醫療院所，增加醫護人員意願，就能有更多醫療院所在夜間提供服務門診，藉此讓家長不再需要往外跑，達到減輕家長負擔的效果。

蔡適應說，希望藉此縮短城鄉上的醫療資源差距，「很感謝願意建置早療兒服務中心的機構，這是一個辛苦的工作，對醫院來講也不是一件賺錢的生意，這是需要更多的愛心」。