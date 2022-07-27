吳顯森服務處主任吳建德責由養工處兩周內，先裝設6盞400W複金屬燈；後續由運動局提出整體改善計畫，列入明年預算及爭取中央補助。（吳顯森服務處提供）

台中市上楓國小拿下U12壘球世界盃中華隊組隊權。市議員吳顯森說，因主要訓練球場夜間照明不足，壓縮夜訓時間恐影響選手戰力；日前要求運動局盡速改善，卻因經費籌措困難。吳顯森27日邀集各界會勘，責由養工處兩周內裝設6盞400W複金屬燈；後續由運動局提出整體改善計畫，列入明年預算及爭取中央補助。

上楓國小日前拿下中華隊組隊權，8月將組隊出戰U12壘球世界盃。總教練張穎紳表示，目前上楓棒球場夜間照明亮度略為不足，球員在昏暗的情況下練球，看不清來球，容易受傷，若照明設施完善，夜間可練球到8點。

球員們指出，因上楓國小沒有體育班，球員白天在校上課，利用下課或假日訓練。他們在下午4點之後練球，夏天太陽比較晚下山，冬天5點就天黑了，訓練時間很有限。校方為此向市議員吳顯森陳情，希望議員能夠為球員們喉舌，爭取改善球場夜間照明。

熱愛棒球運動的吳顯森服務處主任吳建德說，運動局4月間即提出一、二期改善計畫，總經費共340萬元，但今年度預算均已用罄，經費籌措不順利，於是轉而尋求養工處協助。

吳顯森27日邀集養工處、大雅區公所等單位會勘。養工處強調，將先行協助改善內野照明，將安裝6盞400W複金屬燈，並盡速訂料派工，最快2周內施作完成，提供球隊夜訓使用；運動局未來若採用其他類型燈具，養工處可配合拆下複金屬燈，作為橋梁投射燈具備品物盡其用。