夏日炎炎，許多民眾會飲酒消暑，衛生福利部基隆醫院近日接收一名張姓男子，因喝到假酒出現呼吸困難等症狀，住院治療長達8天才出院。院方呼籲，民眾若獨自一人飲酒後感到有異，可立即催吐、喝牛奶或以真酒混合。

據了解，張男本身有抽菸及酗酒紀錄，某日晚間飲用了朋友送的半瓶米酒後，隔天上午出現呼吸急促、視力模糊及腹痛等症狀，立即報請警消協助，緊急送醫治療，經醫師評估，疑似為喝到假酒，導致代謝性酸中毒、視神經損傷及腎衰竭情形。

衛生福利部基隆醫院臨床毒物科主任醫師李建宏表示，院方接收張男後，緊急為他進行血液透析治療，並給予碳酸氫鈉、乙醇解毒劑及維他命B1，不適症狀才陸續得到緩解，數日後腎功能恢復正常，前後住院長達8天才返家休養。

李建宏指出，一般可以飲用的酒品，主要成分為乙醇（俗稱酒精），但有不肖商人使用價格相對低廉的「甲醇」製成，故被稱為假酒；他提及，甲醇在工業上常被當作有機溶劑使用，因其無色透明、氣味與乙醇相似，價格相對較低等特性，常被用來製成假酒。

李建宏說，甲醇進入人體不會馬上出現嚴重不適，需經過代謝，約6至24小時潛伏期後，才會有急性中毒症狀，包括呼吸衰竭、代謝性酸中毒、昏迷、抽搐，或有胰臟炎、心衰竭、橫紋肌溶解症、急性腎衰竭、視網膜傷害及視神經壞死等併發症，嚴重者甚至會死亡。民眾若在飲酒後，出現視力模糊、眼睛有灼熱感等，感覺與平常飲酒情形不大一樣時，應儘速就醫檢查。

李建宏表示，假酒中毒雖有解毒劑與治療方式，但易遺留後遺症，若民眾獨自一人喝酒，感覺與以往不同時，可以立即催吐，或灌飲牛奶及真酒，並呼籲切誤飲用來路不明、私自釀造的酒類。