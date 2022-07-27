伊拉克外交部長海珊（Fuad Hussein）7月26日要求聯合國安理會（UNSC）進行一項決議，要求土耳其從伊拉克庫德斯坦自治區撤軍。

自今年4月起，土耳其開始在伊拉克北部對民兵團體庫德工人黨（PKK）採取軍事行動。據聯合國26日官方新聞稿，土耳其軍隊20日在伊拉克北部沙克鎮（Zakho）進行砲擊，造成9人死亡，30人受傷，這起事件的死者包括一名新婚男子和一名1歲孩童，而這次會議是在事件發生後舉行。

外交部長海珊告訴安理會，伊拉克嚴正譴責了這次襲擊：「這是對伊拉克主權和安全和領土完整性的軍事侵略，是對地區和國際和平與安全的侵犯以及 威脅，」。海珊敦促各國大使通過一項決議，要求土耳其人從伊拉克所有領土上撤軍。

他還表示，必須強烈譴責土耳其侵略，並追究肇事者的責任，同時應啟動國際獨立調查這起事件。不過，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）則稱，該國是為了保護邊界。

土耳其外交部部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）7月21日強調土國軍事行動沒有針對平民。（土耳其廣播電視公司 YouTube）

土耳其的聯合國副常駐代表克切利（Öncü Keçeli）說，土國在襲擊發生後，就聯絡伊拉克當局和庫德斯坦自治區當局，「我們明確表示，我國已準備好採取一切措施揭露真相」。

「因此，我們認為，這次會議對澄清事實非常重要，不僅是對安理會成員，也包括我們在伊拉克的兄弟姐妹。」克切利並強調，「土耳其一貫堅定支持伊拉克的主權與領土完整、國家穩定和繁榮性，任何相反的論述都是蓄意且不正確的。」

「讓我們說得很清楚。伊拉克的主權和領土完整性受到恐怖組織的侵犯，而不是土耳其人。」