鑽全、巨庭及錩泰電動工具三雄目前訂單能見度普遍看到第三季或第四季，巨庭在手訂單長達半年以上。今年初以來，新台幣兌美元匯率貶值，第二季匯兌收益挹注，獲利均優於去年同期。

美國持續升息、通膨問題嚴峻，衝擊美國房地產及修繕市場景氣，連帶影響對電動工具需求，主要客戶還在去化庫存、下單趨緩，電動工具三雄面臨美國主要客戶下單速度放緩，對下半年營運全轉趨保守，今（27）日股價呈現漲跌互見。錩泰今日上漲0.15元而以36.50元開出，相較之下，鑽全下跌0.05元而以42.00元開出、巨庭下跌0.65元而以32.55元開出。

鑽全生產氣動釘槍、車用工具及自行車鋁鎂前叉壓鑄零件等產品，目前自行車客戶需求熱絡，鑽全自行車鋁鎂前叉壓鑄零件產能滿載，車用工具訂單平穩，建築用氣動釘槍需求放緩跡象，目前訂單能見看到第三季末、第四季初，獲得市場青睞，推升鑽全目前股價上漲。