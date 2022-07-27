東森房屋研究中心統計實價登錄發現花蓮市近年單價穩坐3字頭，預售新案荔宏建設「雲璽」更是於今年四月以單價40.1萬元成交，創下新高；花蓮房市過去長期受地理環境、交通、產業等客觀因素侷限，未有大幅發展，2021年蘇花改全線通車後，拜國旅熱度之賜，亦帶動不動產交易。

東森房屋花蓮中山加盟店店東王一峰表示，花蓮市交易熱點主要集中在美崙區域及吉安鄉；美崙區域屬文教區，坐擁學區優勢，同時也是縣府所在地；而吉安鄉以吉安火車站往市區的方向為交易大宗，吉安靠近市中心，交通便捷，生活機能豐沛，但釋出量少，因此案件相對搶手，近一年成交量高達555筆，成交單價穩坐2字頭。 王一峰店東指出，蘇花改通車後，徹底打開花蓮交通任督二脈，台北至花蓮縮短為2.5小時，相較以前再減省至少1小時的交通時間，使飯店及百貨業者積極插旗花蓮，帶動不少欲在東部發展企業的佈局，物流中心便是其中一種，例如全家於今年中斥資5.6億元蓋新花蓮多溫層物流中心；工作機會的增加為花蓮帶來年輕族群的回流，房產購置的需求因此增加，以致建商開案量隨之增加。

根據內政部實價登錄預售建案查詢統計，近一年光是花蓮市開案量就高達26筆，吉安鄉亦有10筆的開案量，可見花蓮房市熱度不減。 王一峰店東推薦年輕人鎖定中小坪數的電梯大樓新成屋與預售屋作為購屋標的，因年輕人自備款有限，高價透天住宅相對負擔較大，新成屋及預售會是主要選擇，以花蓮市預售建案為例，座落在富陽路上的「風華居二期」規劃一至二房，坪數15.86坪至33.8坪，近一年平均單價約落在26.5萬元，平均總價不超過900萬，年輕族群接受度高。 隨著吉安都市計畫(住一住宅區開發案)的通過，為花蓮的心臟地帶錦上添花，區內道路、停車場、公園及滯洪池等公共設施(含下水道、自來水、電力等管線工程)一併興闢完成，住一住宅區的整體環境及土地開發效益一定能大大的提升，花蓮縣政府表示將持續監督並加緊重劃作業，加速公共建設推動，促進都市整體發展，提升居住環境品質，王一峰店東對此評估花蓮未來房價持續走升，漲勢值得關注。