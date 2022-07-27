第3屆「三星安農溪馬拉松嘉年華」將在今年12月4日上午6點半熱情開跑，近期因新冠肺炎疫情逐漸趨緩，並配合國內振興旅遊及推廣在地觀光，宜蘭縣三星鄉公所26日舉辦「2022三星安農溪馬拉松宣傳記者會」，敬邀全台跑者到三星鄉來參與年度最大盛事。

去年三星安農溪馬拉松嘉年華共有近3000名跑者齊聚三星「蔥（衝）一波」，活動更獲得當年度馬拉松賽事跑者評比第2名好評，賽事現正開放報名中，三星鄉鄉長李志鏞表示，這次共有「全馬組42公里」、「半馬組21公里」、「健康組10公里」及「休閒組5公里」4個組別，賽事路線更將鄉內各重要景點進行串連，沿途行經天送埤火車站、蘭陽發電廠、安農溪河畔、落羽松秘境等，也針對初次挑戰全馬的選手，規劃跑者可選購「初馬獎」，為自己留下光榮印記，賽道途中更有熱情啦啦隊及特色美食如卜肉、滷味、三星蔥捲、當季水果等補給，就是要讓跑者把三星特色美食、人文風情一次網羅。

李志鏞補充：「三星鄉風光明媚、物產豐富，有雪山山脈與中央山脈綿延環抱，又有安農溪自西而東貫穿其中，坐擁青山綠水，具備發展觀光旅遊的優良條件，而安農溪流域又是三星知名的旅遊景點之一，不論是溪流泛舟或單車、跑步都是近來非常熱門的旅遊休憩活動。」