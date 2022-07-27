台灣輝瑞與國立陽明交通大學藥物科學院日前簽訂人才培育備忘錄。（台灣輝瑞提供／林周義台北傳真）

台灣輝瑞與國立陽明交通大學藥物科學院日前簽訂人才培育備忘錄，有助打破過去短期實習限制，增進學術交流、促進產學共創及人才培育。雙方在跨界、跨領域學習上的共同理念，為這項人才培育計畫奠定好的開始。

台灣輝瑞總裁葉素秋表示，輝瑞致力於產官學合作，以期提升國內醫療產業水準，更深信要達成這項目標，必須與各界密切合作。輝瑞的企業宗旨為持續創新以改變病患生命（Breakthroughs that change patients’ lives），台灣輝瑞鼓勵同仁大膽創新、發揮創意並勇於挑戰現況，更提供多樣化的發展機會以激發同仁潛力。

葉素秋強調，面對世界的快速變遷，如何跳出框架，更需要充滿潛能的年輕世代加入，輝瑞責無旁貸提供舞台培養下一代，讓新世代人才在國際舞台發光發亮。

陽交大藥物科學院院長康照洲博士說，透過這次的合作，有助於打破過去短期實習的限制，讓同學們能夠有深度的學習。他也分享了該系所以《藥學科學家》的理念來培養學生，使其有研究的經驗；透過這樣的訓練則有助於邏輯思考，未來在各行各業都能運用，進而實踐「前瞻智慧藥學、服務社會」的目標。學生實習是促使雙方合作的起始點，他期許未來在醫療領域的不同層面能夠有機會更進一步的合作。