中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬5521例本土個案，境外171例，死亡新增28例，創下自5月15日死亡19例，間隔73天以來新低，首度降回2字頭。

指揮中心公布國內今天新增2萬5521例本土個案，各縣市分佈，新北4504例、台中3168例、桃園2680例、高雄2630例、台北2573例、台南2032例。中重症個案部分，新增154例，中症110、重症44例。

指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、25例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月24日，死亡日期介於5月14日至7月24日。死亡個案最年輕為30多歲男性，有癌症病史，7月11日確診，7月24日死亡，有接種3劑疫苗。

指揮中心說明，今日新增171例境外移入個案中，為71例男性、100例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(12例)、美國(10例)、越南及菲律賓(各5例)、荷蘭(3例)、印尼、柬埔寨及中國(各2例)、土耳其、新加坡及阿拉伯聯合大公國(各1例)，另127例感染國家調查中。入境日期介於今年6月28日至7月26日。