歸仁釋迦以大目仔品種為主，歸仁釋迦節將於8月7日登場，今年也首辦釋迦王評選。(曹婷婷攝)

歸仁釋迦以大目仔品種為主，歸仁釋迦節將於8月7日登場，今年也首辦釋迦王評選。(曹婷婷攝)

台南市歸仁區是台灣西部最大的釋迦產地，總種植面積約60公頃，歸仁釋迦節將於8月7日在歸仁仁壽宮登場，今年更首辦「釋迦王」評選，吸引10多人報名，藉活動行銷歸仁釋迦不只美味，體型還很「碩大」。

歸仁釋迦目前進入產季，將一路採收至10月，今年整體產量跟往年差不多，價格也平穩。台南市長黃偉哲今天也擔任釋迦代言人，他說，歸仁釋迦以「大目仔」品種為主，果肉鮮美，且在全力推廣下，價格穩定，保障農民收益。

他說，透過釋迦節不只將歸仁大目釋迦推廣給更多人認識，還包括在地綠竹筍、瓜果、秈米等農特產品共同促銷，市府也會持續拓展市場以及建立好冷鏈技術，更有助於將優質農產品行銷到各地。

崙頂里長徐進德栽種1.5公頃的釋迦，他說，平均每顆釋迦都重達1台左右，更曾種出重達3台斤的釋迦，但他也說，這麼大顆的釋迦很少見，可遇不可求。徐進德說，今年頂級釋迦每台斤都有100元以上行情，一般釋迦則為每台斤5、60元，在市場口碑不俗，以他來說，主打宅配通路，不愁沒訂單。

歸仁區長魏文貴表示，當地栽種釋迦集中於崙頂里，雖僅60公頃，但已是台灣西部最大的栽種面積，今年釋迦不論肉質、甜度都很優質，8月7日登場的釋迦節，除了有農特產品展售及推出限量百元套券的在地風味饗宴等，今年更首次舉辦「釋迦王」評選，歡迎民眾到場一同見證。

此外，公所今年也推出「文創提袋滿額送」，民眾只要於活動當日現場任一釋迦攤商，單筆消費滿千元，就有機會獲得紀念文創提袋1份，數量有限，贈完為止。