蔡英文總統昨(26日)登上基隆級艦，前往蘇澳外海視導漢光38號「海軍聯合截擊作戰實彈操演」，海空軍發射多枚各型飛彈大秀拳頭，但據了解，同一時間大陸海軍一艘新型927型聲納探測船「天璣星」與054A型飛彈護衛艦「黃岡號」也現蹤綠島外海。最特殊的是，「天璣星號」為解放軍最新型三艘水下聲納探測船之一，主要功能是探測與跟蹤潛艇，首度出現在台灣東部海域。

據了解，927型聲納探測艦是4年前才下水服役，為大陸海軍建造的新式雙體船型聲納偵測艦，目前已建造三艘，滿水噸位高達6000噸，比「黃岡號」還大上一號，主要擔負探測和跟蹤潛艇的任務。

海龍潛艦在蘇澳外海操演的漢光38號演習中實施緊急上浮。(軍聞社)

消息人士透露，「天璣星號」昨天一度滯留在綠島外海，但上午又往綠島東北方北上航行。

至於「天璣星號」此型動機，消息人士懷疑與昨天蘇澳外海的海空聯合截擊操演有關，因昨天操演結束，參與操演的海龍潛艦（編號:793）將會經由東部外海回到高雄左營母港，因此可能是想搜潛艦參數。

但軍方人士也懷疑，近日美軍水面船艦也現蹤我方南部及東南外海，不排除也有潛艇在列，因此不無收集與追蹤外籍潛艇參數的可能。

據了解，大陸海軍目前已有3艘927型聲納探測船服役，包括舷號780「天璿星」、781「天璣星」、782「瑤光星」。927型聲納探測船最特殊的是採雙體船型，船體下部設有拖曳聲納收放口，目前都屬於南部海軍軍區。

國防部則表示，對於台海周邊的共軍機艦動態，國軍運用聯合情監偵系統都能有效掌握，並適切應處，國軍有信心及能力確保國家安全。