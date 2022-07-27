猴痘被世衛組織WHO列為「國際關注公共衛生緊急事件」，加上未來疫情趨緩可能開放邊境，引起一些民眾擔憂猴痘會不會像COVID-19一樣造成大流行？中醫大新竹附醫感染科主任張凱音表示，猴痘傳染途徑主要是透過親密接觸行為，和COVID-19藉由飛沫與接觸傳染效率完全不一樣，民眾不需要特別恐慌。

張凱音表示，根據WHO公布猴痘從今年1月到目前，全世界約有1.5萬多例個案，國內已通報10個病例，有2例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國，傳染效率明顯和COVID-19不一樣。

張凱音說，猴痘過去傳染途徑，有機會透過飛沫與接觸傳染，今年半年來的個案，疫調回溯接觸史，主要以親密接觸行為是最主要傳染途徑。

以過去文獻，猴痘的潛伏期可以長達2到3週，短則約1週，所以個案從國外回來，可能並不知道被傳染，或是還沒發病的階段，以國際旅客數量增加趨勢估算，未來國內有可能看到猴痘於社區內流行的疫情。

猴痘症狀局部會出現單顆或多顆的水泡或膿包，在會陰、口腔、四肢、顏面，皮膚病灶看起來像中央凹陷的水泡、膿包或潰瘍狀，也可伴隨發燒、鼠蹊淋巴腫大等症狀。

張凱音建議民眾，若發現身上出現不明水泡或膿包，或是近期有接觸國外回來的人、或可能曾與他人發生親密接觸，應儘速找醫師就醫，進行通報與採檢。

張凱音指出，學理上猴痘可使使用第三代天花疫苗預防，但世界各國均面臨疫苗產量不足問題，以目前疫情走向，高風險族群、曾發生過性傳染病感染或是醫療照護者，未來有可能會被列入打疫苗的對象，後續還是要以疾管署的指引為主。