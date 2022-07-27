新北市教育局發放1500份幼小銜接學習袋。（新北市教育局提供）

學童從幼兒園進入國小，將面臨就學環境、生活作息到身心靈轉變等適應問題，對特殊幼兒的家長而言，更是充滿挑戰，新北市教育局考量疫情及家長需求，首度製作1500份幼小銜接學習袋，發放給全市公私立幼兒園大班畢業特殊教育需求幼生，讓家長及孩子提早預備小一生活。

每年公立幼兒園雖然在6月底前皆完成畢業典禮，但新北市仍開辦暑期大班畢業生教保至7月底止，故新北市教育局特地於今（27） 日舉辦致贈幼小銜接學習袋活動，由教育局副局長歐人豪至中和國小附設幼兒園，致贈學習袋給大班畢業特殊教育需求幼生。

教育局表示，學習袋中有小一學習教材，包括注音符號本、彩色怪獸去上學繪本，還有給家長的親職手冊及新北市｢小蝸牛報報｣特教季刊，各項實用資訊讓孩子與家長盡早進行入小一規畫準備，降低對新生活緊張感，迎接另一個學習里程碑。

歐人豪表示，新北市有特教需求幼生全國居冠，經本市教育鑑定為學前特教需求幼生人數為3973人，除持續提供各項特教資源的挹注，也期望藉由此次贈送幼小銜接學習袋，能幫助到需要幫助的特殊需求畢業幼生，幫助幼生順利銜接幼兒園到小一的全新生活，減輕特殊幼兒家長的負擔與焦慮。