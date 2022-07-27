華航（2606）看航空業後市審慎樂觀，總經理高星潢今（27）日表示，目前貨運穩健發展，華航每月貨運營收幾乎仍維持在百億元，客運也在持續上升，華航第三季增班四成，這是保守做法，他相信隨著疫情慢慢舒緩，台灣想出國的人潮絕對不只多這四成。

高星潢今日出席華航參與The Pokemon Company「飛翔皮卡丘計畫」，做以上表示。此計畫由華航與日本The Pokemon Company 合作，將於今秋推出以寶可夢為主題的華航「皮卡丘彩繪機 CI」，是台灣首架寶可夢彩繪機，也是飛翔皮卡丘計畫首架開航的國際線。

高星潢表示，疫情影響仍在，客運不可能一下子反轉，而是以緩慢且持續發展，華航持續審慎樂觀以對。隨著疫情減緩，華航第三季客運預計增班四成，包括倫敦、峇里島、札幌等航點持續增班。

至於業界關心高票價可能影響旅客出國意願？高星潢強調，票價會依照市場供需、淡旺季而調整。

上半年華航營收仍以貨運為主要來源，近期國內製造業、零售業陸續傳出高庫存、通膨影響購買力，對貨運的影響？高星潢表示，今年第三季看來貨運市場平穩。