民進黨台北市長參選人陳時中祭出台北隊長召集令，吹響26場陸戰號角，遭國民黨台北市長參選人蔣萬安指控抄襲，強調自己獲提名時已說要共組台北隊，嗆陳時中落跑又抄襲。對此，台北市副市長黃珊珊27日受訪時再酸，「最想成為台北隊長的現在已經去新北了。」

黃珊珊下午陪同市長柯文哲拜訪北市議會民進黨團，對於誰才是真的台北隊，黃珊珊認為，此事這很簡單，在將近3年的防疫過程中，台北市政府跟台北市民早就是台北隊，只是不知道陳時中、蔣萬安有沒有在裡面。

黃珊珊酸說，「所以現在要成立什麼台北隊，但之前好像看到的是，最想成為台北隊長的，現在已經去新北了。」暗酸民進黨新北市長參選人林佳龍。

媒體追問，今日和柯赴民進黨團是否有入「虎穴」的感覺，黃珊珊則說，這些都是她過去很好的同事，沒有那麼嚴重，台北市政府跟台北市議會本來就會有監督跟被監督的角色，大家就是公開透明，一切就沒有問題，有事情就溝通。