台灣頭頸部腫瘤醫學會、頭頸愛關懷協會攜手舉辦「頭頸癌友心聲攝影展」，希望喚起各界對頭頸癌的重視和支持，成為癌友們的一線曙光。（王家瑜攝）

頭頸癌是台灣青壯年男性健康殺手，每年約萬人確診，由於手術治療造成顏面缺損、發聲障礙、進食困難等，造成回歸職場的阻礙。醫師指出，台灣頭頸癌發生率遠高於他國，且6成患者確診時已是晚期，治療選擇受限。60歲的謝先生罹患頭頸癌10年，經歷手術、化放療等數十次治療，多年後卻轉移復發，但他仍不放棄一絲生機，「不想輸給癌症」，更鼓勵所有病友「不要害怕」，積極面對治療，讓自己有多一個活下去的機會。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元說明，頭頸癌是台灣男性癌症發生率第3名、死亡率第4名，近年來新發生人數不斷上升，每年新增約1萬人確診，由於手術治療可能影響外觀、吞嚥和發聲功能，病友往往因為異樣眼光而很難走出來。

台北榮民總醫院腫瘤醫學部醫師楊慕華指出，台灣頭頸癌發生率遠高於他國，且6成以上確診時已是晚期，由於病程進展快，晚期患者五年存活率僅36％。國民健康署癌症防治組長林莉茹表示，口腔癌好發於青壯年男性，對個人和家庭都帶來很大的衝擊，最佳預防方式是戒除香菸、檳榔和飲酒，並提供高風險族群每2年一次免費口腔癌篩檢，但受到新冠疫情影響，篩檢量減少3成，呼籲符合資格者務必定期篩檢，及早發現、及早治療。

楊慕華提到，根據美國癌症治療指引，轉移或復發頭頸癌患者應優先使用免疫治療，但國內健保給付仍停留在二線治療，須和標靶藥物擇一使用，即使治療失敗也不能互換，而且國內頭頸癌患者以藍領階級居多，經濟能力備受挑戰。

謝先生今年60歲，過去擔任遊覽車司機，每天工時長達18到20小時，為了提神，每天3包菸可說是家常便飯。10年前他突然上顎流血、掉了2顆牙，就醫檢查才得知罹患頭頸癌四期，經歷數十次治療，他的面容受損、無法正常說話、只能食用泥狀食物，更因為擔心嚇到人，只得捨棄熱愛的遊覽車，轉行開貨車。

沒想到抗癌第8年，謝先生的癌症復發，甚至轉移到肺、鼻咽、舌頭，本來準備住安寧病房了，醫師建議嘗試免疫療法，讓他迎來一線生機。他說，目前使用免疫療法約1年，效果都還不錯，但自費使用一針要價9萬元，每3周就要打一次，幸好自己有商業保險，加上持續工作的收入，才有辦法堅持治療。

頭頸愛關懷協會理事長楊政杰指出，許多頭頸癌病友和謝先生一樣，背後有著令人心酸的故事，由於外觀上的缺陷，多數病友不願意站在鎂光燈下；7月27日適逢世界抗頭頸癌日，台灣頭頸部腫瘤醫學會、頭頸愛關懷協會攜手舉辦攝影展，盼喚起各界對頭頸癌的重視和支持，成為癌友們的一線曙光。