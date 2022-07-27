台北訊 —由艾玩天地代理的金庸首款正版授權空戰武俠MMO大作《天龍八部2》手遊，宣布於今(27)日開放預先下載， 7月28日正式於台港澳地區上市，今日更首度釋出完整版廣告形象影片，由林志穎、坤達、鳳小岳共同代言，飾演金庸筆下經典角色，帥氣古裝造型同步首度曝光。遊戲經典還原《天龍八部》小說角色及劇情、場景，不論是令人印象深刻的虛竹破珍瓏棋局或是三兄弟少室山之戰、無量山劍湖宮比武等經典橋段，都一一還原於《天龍八部 2》手遊中！此外，為慶祝《天龍八部 2》手遊於7月28日早上9點正式開服，營運團隊推出多樣好康，預先下載並於開服當日登入遊戲就送曠世絕學，以及與人氣貼圖「胖虎」聯名的限定遊戲內貼圖、超萌坐騎！開服首日更將祭出許多豐富獎勵虛寶，邀請玩家一起化身武林高手，闖蕩江湖！

林志穎、坤達及鳳小岳攜手代言 完整TVC首播，首曝古裝造型！

《天龍八部2》手遊將於7月28日正式上市

【天龍八部2】林志穎、坤達、鳳小岳聯手代言 - 古裝TVC正式曝光！

林志穎、坤達、鳳小岳首度同台代言《天龍八部2》手遊，今(27)日首度釋出形象廣告影片！首度曝光三人古裝裝扮，展現不凡大俠氣魄，更在廣告中大秀三人兄弟情誼，睽違20年再度回歸扮演段譽的林志穎，常被外界譽為人生勝利組，實際努力突破自我追尋各種不可能；飾演虛竹的坤達，走過團體解散低潮，仍全方位多元化發展，再創演藝事業高峰；演繹喬峰大俠的鳳小岳，擁有出眾外表，卻不靠顏值，靠自己定義自我的價值，三人在廣告影片霸氣的喊出：「武俠從來不在世外桃源，而是一直在我們心裡」，傳達「我命由我，不由天」的逆風精神，鼓勵玩家一起加入這江湖，為夢想而戰！

林志穎、坤達、鳳小岳體驗《天龍八部2》 手遊 化身大俠闖蕩江湖

林志穎睽違20年再度經典重現段譽

坤達代言《天龍八部2》手遊 化身經典角色虛竹

鳳小岳為《天龍八部2》手遊代言 挑戰演繹大俠喬峰

金庸正版授權全新空戰武俠MMO大作，許你一個真實武俠夢！

《天龍八部 2》手遊為金庸正版授權的全新空戰武俠MMO大作，更是金庸首款能在空中進行自由戰鬥的武俠手機遊戲，讓玩家體驗全新的戰鬥對決爽感！《天龍八部2》手遊還原原著經典劇情及各個場景，不論是令人印象深刻的虛竹破珍瓏棋局或是三兄弟少室山之戰、無量山劍湖宮比武等經典橋段，都一一還原於《天龍八部 2》手遊中。不僅如此，《天龍八部 2》手遊應用次世代3D引擎重塑金庸武俠世界，全新體積光技術更是讓戰鬥系統在操作靈活度、爽快感都大大提升，在施展輕功時六大門派皆有專屬華麗特效，更可飛簷走壁、水上漂，讓玩家飛到哪戰到哪，一圓心中的武俠夢！闖蕩江湖，當然少不了各具特色的靈寵及坐騎的陪伴。《天龍八部2》手遊還有精緻的捏臉系統及各具特色的時裝外觀造型供玩家選擇，讓玩家在這江湖中當個時尚的大俠。

《天龍八部2》手遊經典還原原著 讓玩家沉浸體驗天龍江湖

《天龍八部2》手遊可在空中進行自由戰鬥 帶給玩家全新的對決爽感！

《天龍八部2》手遊讓你創造屬於自己的專屬武道！

玩家可於《天龍八部2》手遊中自由闖蕩江湖！

《天龍八部2》手遊擁精緻的捏臉系統 可打造最理想的面容！

多樣靈寵及坐騎陪伴玩家在《天龍八部2》世界中共闖江湖！

《天龍八部2》首由可自由走位 體驗極致的戰鬥快感！

《天龍八部2》手遊邀你一同闖蕩江湖，開服豐富回饋大方送！

《天龍八部2》手遊即日起開放讓玩家預先下載！7月28日早上9點開服後，玩家只要登入遊戲並成功創角，就送與人氣貼圖「胖虎」聯名的限定遊戲內貼圖及超萌坐騎！開服首次登入加碼送初級刻銘符及銅錢等豐富虛寶獎勵。營運團隊也加碼送出玩家引頸期待的曠世絕學，每日登入《天龍八部 2》手遊更可獲得狐小道寶寶、神器、易筋經絕學、綁定元寶、刻銘靈石等多樣虛寶，豐富獎勵等著你來拿，邀請玩家與林志穎、坤達及鳳小岳一同闖蕩江湖，體驗最真實的空戰武俠戰鬥爽感！

開服當下載《天龍八部2》手遊並成功創角 就送「胖虎」聯名貼圖及超萌坐騎！

【天龍八部2】胖虎坐騎實機展示_快來一騎闖天下

【天龍八部2】胖虎貼圖展示_快來和胖虎一起玩

《天龍八部2》手遊多樣跨界合作 好禮大方送！

為慶祝《天龍八部2》手遊於7月28日正式上市，同步展開豐富異業合作。《天龍八部2》手遊獨家與遠傳電信合作，本次為遠傳電信第五年與艾玩天地攜手聯合深耕遊戲市場，多樣化的活動內容打入不同年齡層的遊戲族群，更能貼近玩家。透過《天龍八部2》手遊經典IP及創新的代言人組合，擦出新火花！7月28日至8月31日，玩家只要透過「遠傳電信賬單代收」，於《天龍八部2》手遊儲值成功滿新台幣3,000元，即可獲得獨家虛寶「絕學參悟手札*2」。活動期間，遠傳電信北中南實體門市更同步舉辦《天龍八部2》手遊實體合作活動。玩家只要到門市參與現場活動，即可獲得《天龍八部2》手遊虛寶獎勵。

※ 活動時間及地點：

台北館前店：8月5日 16:00-19:00

台中美村館：8月12日 17:00-19:00

高雄林森館：8月5日 17:00-19:00

《天龍八部2》手遊獨家與遠傳電信合作 送出多樣好康虛寶獎勵！

緊接而來的是與“最搖滾的手搖炸鷄”《炸鷄大獅》的跨界聯名合作！８月1日起至8月31日止，只要到炸鷄大獅全台46家門市（配合門市依實際門市公告）消費滿新台幣168元即可獲得《天龍八部2》手遊限量虛寶卡一張，玩家有機會抽得坐騎-板角青牛（30天）*1等虛寶好禮。活動結束後玩家更可憑虛寶卡上的流水序號參加加碼抽，有機會獲得APPLE AirPods第二代及炸鷄大獅現金抵用券！

《天龍八部2》手遊與《炸鷄大獅》跨界聯名合作8月1日登場！

壓軸登場則是cama咖啡的異業合作。8月8日至9月6日，玩家只要到cama咖啡特定門市消費滿新台幣85元即可獲得《天龍八部2》手遊限量虛寶卡一張。活動期間玩家使用FB限定活動濾鏡，還有機會獲得咖啡兌換券！

多樣好康優惠等你來拿，趕快搶先下載《天龍八部2》手遊，與林志穎、坤達、鳳小岳一起化身大俠、闖蕩江湖！