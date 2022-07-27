《全明星運動會4》開播後收視率極佳，選手們的表現與戰況也成為關注焦點，因此有網友詢問「這一季全明星好看嗎」，立即引來眾人討論且迅速爆文，就有人提及對翁滋蔓的看法，結果引來本尊親自回覆。

日前網友在討論串下方回道「翁滋蔓那種身體素質，看就知道從小就沒在運動，不知道來幹嘛，還是回去拍爭鮮吧」對此，翁滋蔓正面回應網友「我一直都有在運動，也很愛運動喔！只是每個人擅長的運動種類不同而已XD，田徑已經不是我們這年紀玩的運動了，所以才要加油努力呀：）」該網友見到本人親自闢謠，馬上道歉：「沒想到本人會來，抱歉誤會你了」。

翁茲親回網友留言，網友馬上道歉。(圖/ppt)

翁茲親回網友留言，網友馬上道歉。(圖/ppt)

其他網友見到翁滋蔓態度正向的回覆，紛紛留言力挺「親上論壇戰場回覆值得嘉獎，支持妳蔓蔓」、「同是鄉民加油喔」、「蔓蔓能來真的驚訝，加油喔」、「翁至少是明星，可以看看明星運動」。翁滋蔓也留言「謝謝你們的加油！我會很努力的XD」

其實，翁茲蔓早就表明能夠加入《全明星4》的感謝與決心，她寫道：「今年本來訂定的戲劇女主角計畫延期，空出了一個檔期，公司同仁和工作人員都問我想不想參加第四季，心想這就是緣分吧！」除了稱讚這是很有質感的節目之外，眼見製作人與團隊非常用心和努力，也藉此勉勵自己繼續加油不放棄。