國內今天新增3個兒童MIS-C重症個案，都沒有慢性病史。年齡最小為一歲男童無慢性病史，5月27日確診新冠肺炎，7月20日發燒到39度，伴隨嘔吐，食慾下降，7月23日前往門診，檢查有結膜炎、嘴唇充血，疑似為MIS-C當天住院，7月26日因為嘔吐，肝指數持續升高，爆肝轉加護病房，目前仍在加護病房治療中。

另一名3歲女童，無慢性病史，5月23日確診，7月19日高燒達40度，伴隨腹痛、腹瀉，7月22日急診疑似MIS-C住院。接受藥物治療後病況好轉今日出院。

還有一名五歲女童無慢性病史，7月2日確診，719起發燒鼻塞流鼻水，頸部淋巴結腫，7月22日因症狀持續門診就醫，疑似MIS-C住院，7月23日因發燒持續且有紅疹紅眼腹瀉胸痛而轉院，目前仍在病房住院治療中。

國內12歲以下兒童重症病例累計123例，其中25人死亡，MIS-C累計58例。