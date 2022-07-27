嘉鳳獅子會長闕晨妍頒獎給反毒有獎徵答的學生。（廖素慧攝）

嘉義市北園國中學生參加反毒拒毒活動。（廖素慧攝）

嘉義市議員暨獅子會前總監張秀華、嘉鳳獅子會長闕晨妍呼籲青少年拒毒反毒。（廖素慧攝）

暑假期間青少年容易誤沾毒品，更生人高肇良27日在嘉義市現身說法染毒入獄還賠上親情以致懊悔一生的沉痛經歷，社團負責人闕晨妍也痛心自家的親人因毒品而家破人亡，因而揪警方一同到校園宣導反毒。

國際獅子會300-D1區嘉鳳獅子會暨嘉義地區17分會，與嘉義市警一分局27日在嘉義市北園國中舉辦「關愛婦幼．淨零反毒」宣導活動，築夢者舞團表演街舞，帶動全場熱力活力奔放，鼓勵青少年學子樂在運動，勇敢追夢，建立強大的身心，拒絕毒品。

嘉鳳獅子會長闕晨妍表示，她有親人因家中的晚輩接連沾染毒品，雖然家族費盡心力挽救卻無力回天，以致家破人亡，讓她感觸很深痛，因而此次特別辦理校園反毒活動。

闕晨妍說，目前毒品用咖啡包、有各式各樣的口味來吸引青少年學生誤食，一次的沾染就可能毀了一輩子，也邀請更生人高肇良來現身說法，就是希望加強學生反毒拒毒的意識。

嘉義市議員暨獅子會前總監張秀華表示，三不五時也有選民因家人染毒而束手無策，來請託希望警方把家人抓去關起來，當然警方緝毒是職責，但把人關起來恐怕也難徹底戒毒，從源頭加強建立青少年反毒拒毒的意識更重要。

高肇良講述因誤交損友及好奇心而接觸毒品，父母打罵、哭求都無法讓他拒毒，甚至把他關起來只留洞口送飯菜，也沒能讓他戒毒，連父親過世時還戴著手銬腳鐐奔喪，但監獄也沒讓他徹底戒毒，直到他因吸毒恍惚，發生嚴重車禍，走過鬼門關撿回一命後，才痛定思痛戒毒，出獄後重生，但對父母親的愧疚已是沒有盡頭的懊悔了。

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