高雄某造船廠爆BA.5群聚，目前累計17人染疫，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今公布2例確診個案的基因定序結果都是BA.5，且這2例為小於5歲和小於10歲的兒童，個案Ct值分別為21.6及21.1，為台灣首例兒童BA.5確診個案。

羅一鈞表示，高雄造船廠員工日前確診，當時是還有2位家人檢驗陽性，今日病毒基因定序結果出爐，都是BA.5病毒株。一位是小於5歲的兒童，個案在7月11日開始出現發燒、嘔吐、腹痛症狀，Ct值為21.6；另一位則是小於10歲的兒童，個案本身無症狀，Ct值為21.1。

羅一鈞說，高雄造船廠員工日前確診，首日即傳出職場有10人感染，昨天則再度新增4名職場接觸者確診，雖然目前研判職場為可疑感染源，但由於船廠接觸者及員工的定序還在進行中，仍無法判斷彼此之間是否有關連性，等到結果出爐會再報告。

羅一鈞指出，這是首起BA.5有經過基因定序確認的家庭群聚個案，雖然之前也有過疑似本土社區感染的案例，但當時因為病毒量太低，而無法基因定序成功，但這次則是家裡的指標個案及小孩都確診並定序成功，屬於一起家庭群聚。

羅一鈞也說，感染源的部分，從社區感染的可能性不能完全排除，但7月11日發病的小於5歲的兒童，前2天都沒有出門，媽媽也沒有確診，比較可能是在船廠工作的家人感染後，把病毒帶回家裡，還是要船廠相關接觸者定序出爐，才能判斷。

羅一鈞表示，這是國內首次監測到兒童感染BA.5病毒，不過這兩人目前都已結束7天居家隔離，推論目前大規模社區傳播的可能性低。

對於國內出現首例兒童BA.5感染，指揮官王必勝指出，外界專家所推估的未來疫情發展，有樂觀的也有悲觀的，指揮中心目前認為，如果BA.5疫情會起來，預計會在8月中下旬開始，但會持續多久仍難以估計，還得視國際疫情走向，因此目前仍持續蒐集國際資料進行監測。

不過公衛學者陳秀熙認為，若BA.5沒有發生大流行，可能9月底單日新增疫情就會回落至5000以下，王必勝指出，這當然是很好的結果，不過高雄已經出現BA.5家庭群聚，因此其他社區中可能也有潛藏的BA.5傳播，還要再看接下來的醫療量能是否會受到壓迫，持續進行關注。