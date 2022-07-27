陳其邁脫鞋體驗瑜珈課程，跟著老師、長輩們一起伸展筋骨。(記者林雅惠攝)

陳其邁脫鞋體驗瑜珈課程，跟著老師、長輩們一起伸展筋骨。(記者林雅惠攝)

陳其邁和長輩一起玩猜拳深蹲遊戲。(記者林雅惠攝)

高雄市長陳其邁今天上午前往左營區富民長青中心暨育兒資源中心訪視，現場關懷長輩，參與插花、瑜伽、深蹲等課程，和長輩搏感情，陳其邁表示，目前高市有472個社區關懷據點，年底會達到520個社區關懷據點，來照顧社區的老人。

市長陳其邁上午抵達左營區富民長青中心暨育兒資源中心拜訪，富民長青中心位於新下里，也是陳其邁住家所在里，陳其邁笑著說，「我家就住隔壁，用走的就過來，大家等等我，再過幾年就可以來這裡跟大家一起上課」，現場氣氛歡喜和樂。

陳其邁表示，這裡是自己的家一樣，尤其很多長輩，他記得上次來，有長輩告訴他，不管是關懷據點，或是長青學苑中午共餐，是他們最喜歡活動，有些人甚至坐計程車來 ，左營新下里里比較大，這可以說是社區裡面在地安老，所以對老人家來講這是最好政策。

陳其邁說，他上任後累計到現在已經有472個關懷據點，到今年底就會達到520個，市府也結合醫療，還有社會其他資源，不管是C級巷弄站等，也包括衛生局相關據點，希望提供長輩一個好的而且是社區的長照資源，這些不管是對於預防疾病、促進健康而言，都非常的重要。

陳其邁表示，今天來看看老朋友，閒話家常，高雄市也朝著蔡總統的意思，一個行政區、一個住宿型機構，一個國中學區、一個日照中心的布建，再加上520個社區關懷據點，來照顧社區的老人，因為高雄現在老年化的問題也越來越受到重視，以現在來講，大概有17.9％的65歲以上老人的比例，老人人口逐步的提高，所以長輩好好的照顧其實刻不容緩。

陳其邁現場走訪各教室體驗，首先到插花教室學習插花，過程不忘宣傳愛河灣上的小海豹、小小企鵝，他邀請長輩在晚上可帶著家人、孫子到愛河灣走走，強調今晚還會有「ㄇㄚˊ幾兔」也一起加入。

之後陳其邁走訪瑜珈教室時，一度笑稱，「我有事先走了！」應長輩要求，陳其邁脫鞋體驗瑜珈課程，跟著老師、長輩們一起伸展筋骨，最後則和長輩一起玩猜拳深蹲遊戲，及訪視富民育兒資源中心與孩子互動，過程中互動熱烈，充分展現親和力。