大陸力箭一號運載火箭7月27日12時12分在酒泉衛星發射中心成功首飛，並順利將空間新技術試驗衛星、軌道大氣密度探測試驗衛星、低軌道量子密鑰分發試驗衛星、電磁組裝試驗雙星和南粵科學星6顆衛星送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
根據中新網報導，力箭一號運載火箭是中國科學院自主研製的一型固體運載火箭，其搭載發射的6顆衛星用於開展空間探測、大氣密度探測等相關技術驗證及試驗應用。
大陸力箭一號運載火箭7月27日12時12分在酒泉衛星發射中心成功首飛，並順利將空間新技術試驗衛星、軌道大氣密度探測試驗衛星、低軌道量子密鑰分發試驗衛星、電磁組裝試驗雙星和南粵科學星6顆衛星送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
根據中新網報導，力箭一號運載火箭是中國科學院自主研製的一型固體運載火箭，其搭載發射的6顆衛星用於開展空間探測、大氣密度探測等相關技術驗證及試驗應用。
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